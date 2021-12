Inizio sonnacchioso, poi Sanabria la sblocca e il Toro sfiora più volte il raddoppio: il primo tempo di Torino-Bologna

Torino-Bologna inizia con ritmi da pranzo della domenica: flemmatici. Gli unici squilli del primo quarto d’ora li offre Sasa Lukic, che prima trova la facile presa di Skorupski, poi ci riprova su punizione ma senza inquadrare i pali. Anche gli ospiti rispondono con un tiro da fuori tentato dall’ex Soriano: in due tempi, Milinkovic para senza patemi. L’equilibrio è totale, lo può rompere solo un errore individuale, che arriva puntuale a cavallo della metà del tempo. Skov Olsen si allunga troppo il pallone, Lukic glielo scippa, parte verso la porta e premia l’inserimento di Sanabria, che approfitta dello scivolone di Medel e batte Skorupski a tu per tu. 1 a 0 Toro. I granata alzano i ritmi del pressing e cercano il pertugio per il raddoppio, ma in un paio di occasioni falliscono l’ultimo passaggio. La palla del raddoppio passa ancora dai piedi di Lukic, che calcia da fuori, trova una deviazione ma anche la bella parata di Skorupski. A tre dalla fine, Pobega riceve in area e mette dentro: Soumaoro devia verso la sua porta, ma Skorupski è miracoloso ed evita il 2-0. C’è tempo anche per la traversa di Sanabria, che da fermo coglie il legno. Al Toro del primo tempo manca solo il raddoppio.