Le parole dell’attaccante del Torino Sanabria, autore della prima rete granata contro la Salernitana

Il gol che apre le danze del Torino contro la Salernitana è di Sanabria che mette così la ciliegina su una settimana da incorniciare: “E’ una settimana da ricordare. Domenica scorsa ho segnato con la Nazionale poi sono rientrato prima perchè doveva nascere mia figlia giovedì e oggi ho segnato di nuovo. Sono felicissimo per i tre punti e anche per il gol“.

“Io provo a dare sempre il massimo sia in campo che a casa per aiutare mia moglie. Sono molto contento. Dove possiamo arrivare? Credo che non abbiamo un sogno solo, vogliamo andare avanti pensando di partita i partita, migliorare cosa abbiamo fatto l’anno scorso e credo stiamo lavorando bene. Vogliamo ringraziare anche la gente che ci sta aiutando e gli dedichiamo questa vittoria. Io personalmente la dedico anche a mia moglie e alle mie figlie“.

E sulla sua permanenza al Torino: “Dal primo giorno mi hanno fatto sentire uno in più. Spero di fare la mia storia qui”.