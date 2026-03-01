Il tecnico bluceleste ha commentato così la prestazione della sua squadra al termine della gara contro il Torino

Sarri al termine della sconfitta contro il Torino ha commentato così la prestazione dei suoi uomini nel corso dei 90 minuti: “Il campo ci ha detto che dal punto di vista delle energie eravamo molto più scarichi degli avversari, abbiamo perso tutti i palloni in mezzo al campo. La sensazione visiva è che il Torino aveva un’altra determinazione e convinzione. A livello di produzione offensiva abbiamo avuto qualche palla pericolosa però la prestazione difensiva non è stata di grande livello: bastava mettere una palla casuale nella nostra metà campo e andavamo subito in difficoltà. Non c’è alibi per questa situazione, dobbiamo trovare dentro di noi forti motivazioni, dobbiamo pensare alla prossima partita. Arrivare scarichi era un pericolo che c’era e che andava evitato”.