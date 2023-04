Sassuolo-Torino, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Sassuolo-Torino è la partita che chiude la 28a giornata del campionato di Serie A 2022/2023, è anche una sorta di scontro diretto per la rincorsa al settimo posto: le due formazioni sono separate da un solo punto in classifica (37 per il Torino, 36 per il Sassuolo) con i neroverdi che stanno però attraversando un ottimo periodo di forma, come i riscatti delle ultime settimane dimostrano. Prima della sosta per le nazionali la squadra di Juric ha perso 4-0 in casa contro il Napoli, quella di Dionisi ha invece vinto 1-0 contro lo Spezia. Segui Sassuolo-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Sassuolo-Torino: il prepartita

Ore 20.00 Le squadre sono entrate in campo per il riscaldamento. I primi a mettere piede sul terreno di gioco sono stati i portieri.

Ore 19.30 Sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre, nessuna sorpresa nel Torino con Vlasic e Radonjic che giocano alle spalle di Sanabria

Ore 19.20 I pullman delle due squadre sono arrivati al Mapei Stadium di Reggio Emilia

Ore 18.45 Mancano ancora circa due ore all’inizio della partita ma nei dintorni del Mapei Stadium di Reggio Emilia si vedono già diversi tifosi granata. Il Torino arriva a questa puntata con diverse assenze per infortunio: in settimana si sono fermati Ola Aina e Ivan Ilic, che si sono aggiunti all’elenco degli indisponibili a Ronaldo Vieira, David Zima e Yann Karamoh. Ivan Juric ha però recuperato sia Aleksey Miranchuk che Valentino Lazaro. Sta decisamente meglio il Sassuolo, con Dionisi che non deve rinunciare a nessun calciatore per infortunio.

Sassuolo-Torino: le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disp. Pegolo, Russo, Marchizza, Muldur, Erlic, Zortea, Romagna, Harroui, Obiang, Thorstvedt, Bajrami, Ceide, Cannavaro, Alvarez, Defrel. All. Dionisi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Djidji, Vojvoda, Adopo, Bayeye, Miranchuk, Gineitis, Seck, Pellegri. All. Juric.

Dove vedere Sassuolo-Torino in TV e in streaming

La partita Sassuolo-Torino in diretta tv e streaming sarà trasmessa da Dazn, la piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024.

Sassuolo-Torino: la diretta

