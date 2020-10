Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali: Verdi in attacco con Belotti

Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali: Bonazzoli parte dalla panchina, in difesa Giampaolo dà un’altra chance a Lyanco.

Simone Verdi torna titolare ma non giocherà nel ruolo di trequartista ma in quello di seconda punta al fianco di Andrea Belotti: è questa la scelta di Marco Giampaolo che, contro il Sassuolo, preferisce tenere in panchina, almeno inizialmente Federico Bonazzoli. Dietro ai due attaccanti si schiera ancora una volta Sasa Lukic. Per quanto riguarda la difesa, Lyanco viene confermato ma questa volta non al fianco di Nkoulou, ma insieme a Bremer. Il camerunese si accomoda a sorpresa in panchina. Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino.

Sassuolo-Torino: le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Chiriches, Ayhan, Ferrari, Kryiakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Duricic, Raspadori; Caputo. A disposizione: Turati, Marlon, Magnanelli, Rogerio, Boga, Peluso, Obiang, Ricci, Muldur, Traore, Haraslin, Bourabia. Allenatore: De Zerbi

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Segre, Gojak, Ansaldi, Singo, Edera, Bonazzoli, Murru, Nkoulou, Vianni, Buongiorno. Allenatore: Giampaolo