Vagnati: “Non abbiamo dato conferme. Andiamo avanti col nostro credo”

Le parole del ds granata Davide Vagnati nel prepartita di Sassuolo-Torino, match valido per la quinta giornata di Serie A 2020-2021

Tutto pronto per Sassuolo-Torino, valida per la 5a giornata di campionato. A presentare la partita Davide Vagnati, ds del Toro: “Non abbiamo dato conferme perchè non abbiamo parlato. É inutile parlare ma serve lavorare in questo momento. Fare il massimo per fare punti il prima possibile. Noi abbiamo un progetto in testa. Questo inizio dispiace ma andiamo avanti col nostro credo ed i risultati arriveranno.“, queste le parole sulla situazione attuale dei granata.

Vagnati: “Verdi è un giocatore importante. Col Cagliari è emersa vulnerabilità”

Su Verdi: “Sicuramente Verdi è un giocatore importante. Uno di quei giocatori che possono cambiare l’inerzia della partita. Siamo convinti che possa fare bene. Oggi ha una chance importante. La partita scorsa ha avuto un’occasione dove poteva cambiare l’inerzia partita ma purtroppo è andata male. Vediamo se stasera riesce a dar ciò che offrono le sue caratteristiche a livello di tiro e nell’1 contro 1.“.

Su Giampaolo: “Abbiamo un grande rapporto io e Marco e cerchiamo di capire cosa fare per migliorare. Sicuramente la partita col Cagliari ha mostrato vulnerabilità, non solo per quanto riguarda la linea difensiva, ma nella fase di non possesso da migliorare nei tempi e nei modi e anche nella valutazione poi del singolo.“