Sassuolo-Torino, la nebbia impedisce l'utilizzo della gol line technology

Sassuolo-Torino si gioca ma non avrà il sostegno della tecnologia: la troppa nebbia impedisce l’utilizzo della gol line technology

Al Mapei Stadium scende la nebbia su Sassuolo-Torino. La visibilità è davvero ridotta e nonostante le squadra abbiano dato il via alla quarta giornata del campionato, qualche problema le condizioni meteo lo creano. E non solo ai giocatori. A non funzionare, infatti, sarà la gol line technology, la telecamera che in caso di dubbi in occasione dei gol deve confermare o smentire la validità della rete. Non ci dovrebbero essere particolari problemi, al contrario, per quanto riguarda la verifica degli offside o di altre situazioni di gioco. Nonostante il condizionale resti d’obbligo vista la situazione meteo in quel di Reggio Emilia, infatti, la Var, sembra funzionare correttamente.