Verdi: “Abbiamo preparato minuziosamente la partita. Dobbiamo cercare il 2-0”

Le parole di Verdi nell’intervallo di Sassuolo-Torino, valida per la 5a giornata di Serie A, che vede i granata in vantaggio

Commenta così il primo tempo Simone Verdi, tra i titolari in Sassuolo-Torino: “Abbiamo preparato questa partita molto bene, minuziosamente su ogni particolare. Abbiamo grandissimo rispetto del Sassuolo. Sappiamo che è una grandissima realtà a cui piace giocare il pallone, infatti gran parte del possesso palla lo stanno facendo loro in questa partita. Noi stiamo facendo un’alta fase difensiva, ma non credo ci siano state grandi occasioni se non due punizioni dal limite per loro. Dobbiamo andare avanti così. Sappiamo che c’è ancora da soffrire. Loro sono un’ottima squadra, ma dobbiamo provare a trovare il 2-0 per restare più tranquilli. Ci sarà da soffrire fino al 95′.“