LIVE Sassuolo-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Sassuolo-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Non è l’ultima spiaggia per Giampaolo ma è evidente che Sassuolo-Torino possa rappresentare per i granata una svolta in un senso o in un altro. Di fronte, in questa quarta giornata del campionato di Serie A, due squadre diametralmente opposte. Più spettacolare, più continua quella di De Zerbi, che in questo avvio ha decisamente convinto, in difficoltà quella granata, considerati soprattutto gli zero punti in classifica, unico caso in tutta la Serie A. Segui in diretta su Toro.it la diretta di Sassuolo-Torino.

Sassuolo-Torino: il prepartita

Ore 19.30 Quando manca ancora più di un’ora all’inizio della partita, le due squadre sono arrivate al Mapei Stadium. A breve verranno comunicate le formazioni ufficiali.

Ore 18.45 Mancano ancora due ore all’inizio della sfida del Mapei Stadium tra il Sassuolo e il Torino. Le squadre arriveranno nell’impianto di Reggio Emilia fra circa una mezz’ora, prima della classica ricognizione a cui seguirà il riscaldamento del prepartita. Poca gente ancora nei pressi dello stadio: all’interno dell’impianto ci saranno 1000 spettatori, come già accaduto al Toro nelle sue ultime due gare casalinghe.

Sassuolo-Torino: le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Djuricic; Caputo. A disposizione. Pegolo, Turati, Peluso, Rogerio, Marlon, Ayhan, Lopez, Haraslin, Magnanelli, Raspadori, Ricci, Boga. Allenatore. De Zerbi

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. A disposizione. Rosati, Ujkani, Ansaldi, Lyanco, Murru, Singo, Gojak, Segre, Verdi, Edera, Vianni. Allenatore. Giampaolo

Sassuolo-Torino: dove vederla in tv e streaming

La partita Sassuolo-Torino sarà visibile in diretta su Sky, canale 252, e in streaming su Sky Go e su Now Tv.

Sassuolo-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Sassuolo-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45