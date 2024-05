Sintesi e commento dei primi 45′ di Torino-Bologna: dei granata l’occasione più netta, col legno colpito dal numero nove

Per la sfida al Bologna (con tanto di maglia speciale in onore del Grande Torino, alla vigilia dell’anniversario numero 75), Ivan Juric cambia la formazione vista a San Siro. Torna la difesa a tre con Vojvoda al posto di Lovato, non al meglio, c’è Masina come braccetto di sinistra con Rodriguez che gioca sulla fascia. In attacco con Zapata gioca Sanabria, con Okereke che parte dalla panchina. Cori contro Cairo subito al pronti-via. La prima occasione al 16′: cross di Bellanova per Zapata, la difensa in anticipo sul numero 91, poi Vlasic prova a coordinarsi ma è murato. Contropiede rossoblù successivo che si chiude con la conclusione di Zirkzee. Al 17′ una ancora più clamorosa: cross di Ilic dalla sinistra, colpo di testa di Sanabria che va a stamparsi sulla traversa. L’azione prosegue, raccoglie Zapata che tira di prima intenzione colpendo Vlasic: così il pallone smorzato finisce facile preda di Skorupski. SI salva in qualche modo il Bologna. Al 27′ brutta notizia per Juric: si fa male Vlasic, e subito lo staff chiama il cambio. Il croato esce per un problema muscolare, al suo posto Linetty. Al 39′ l’altro squillo più pericoloso del Torino: aggancio di Zapata e conclusione murata da Calafiori. Un minuto prima era stato il Bologna con Aebischer a sfiorare la rete con un tiro al volo di pochissimo fuori. Al termine di due minuti di recupero si va al riposo sullo 0-0.