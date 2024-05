Torino-Bologna, diretta della partita del campionato Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Mancano solo 4 partite alla fine del campionato. Questa sera, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico Grande Torino c’è Torino-Bologna. Da una parte il Toro cerca 3 punti per il morale e per dare un senso a questo finale, dall’altra il Bologna vuole continuare a stupire. I rossoblù infatti, sono già certi di un posto nelle coppe Europee e sognano la Champions. Segui Torino-Bologna in diretta su Toro.it.

Torino-Bologna: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ilic, Ricci, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Lovato, Pellegri, Kabic, Lazaro, Okereke, Dellavalle, Silva, Linetty, Savva, Ciammaglichella. Allenatore: Juric.

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Fabbian, Aebischer, Saelemaekers; Zirkzee. A disp. Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Orsolini, Karlsson, Corazza, El Azzouzi, Castro, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Urbanski. Allenatore: Motta

Torino-Bologna: il prepartita

Ore 19:15 Le due squadre sono già arrivate allo Stadio Olimpico Grande Torino. Buona affluenza negli spalti, per una sfida che si preannuncia più importante per il Bologna che per i padroni di casa. Tra poco meno di un’ora inizierà la fase di riscaldamento.

Ore 18:45 Mancano 2 ore al calcio d’inizio di Torino-Bologna. La sfida apre la 35^ giornata di Serie A. A breve, in zona stadio, sono attesi i pullman delle due squadre. Si prospetta un’atmosfera piacevole allo Stadio Olimpico Grande Torino, anche in vista del 4 maggio. Juric che dovrà fare a meno dello squalificato Tameze e degli infortunati Schuurs, Djidji, Gineitis, Sazonov e Lovato. Thiago Motta invece che sarà senza Beukema (squalificato) e Ferguson (infortunato).

Torino-Bologna: dove vedere la partita in TV e in streaming

Inter-Torino sarà visibile su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario avere un abbonamento. L’app di DAZN può essere scaricata su PC, smartphone, tablet, SmartTV, TimVision, AmazonFireStick e Google Chromecast. Inoltre, la partita sarà anche su Sky.

Torino-Bologna: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20:45