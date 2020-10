Sassuolo, la probabile formazione: novità Obiang, Caputo davanti - Toro.it

Pochi cambiamenti per De Zerbi rispetto alla vittoria di Bologna: ecco la probabile formazione del Sassuolo contro il Torino

Roberto De Zerbi ha parlato da esteta, alla vigilia della sfida contro il Torino (questa sera, ore 20.45): “Dobbiamo ricercare sempre la perfezione nel gioco, sapendo che spesso non basta quello per arrivare ai risultati”. Nell’identità del suo Sassuolo è ineludibile la ricerca del bel calcio: tradire il principio per smania di vittoria sarebbe di per sé una sconfitta. E perdere non si può, perché i neroverdi hanno la concreta possibilità di agguantare la vetta della Serie A, giocando in anticipo rispetto a Milan e Atalanta. Al Mapei Stadium, si vedrà un undici non troppo diverso rispetto a quello – poi vittorioso – di Bologna.

La probabile formazione del Sassuolo

Davanti a Consigli, sarà sempre difesa a quattro, con Muldur a destra – Toljan ancora out – e Kyriakopulos. In mezzo ci sarà Ferrari, probabilmente in coppia con Vlad Chiriches, sebbene il romeno abbia svolto pochi allenamenti in settimana a causa di qualche acciacco. In caso di forfait dell’ex Napoli, è pronto il turco Ayhan.

Nel cuore del centrocampo agirà Obiang al fianco di Locatelli, mentre davanti non ci saranno novità. Berardi e Djuricic si posizioneranno in fascia e Traoré sarà il riferimento arretrato della prima punta, l’inamovibile Ciccio Caputo. Attenzione, però, ad Haraslin: c’è anche lui, in lizza per una maglia da titolare. E potrebbe scalzare il classe 2000.

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Djuricic; Caputo. A disposizione. Pegolo, Turati, Peluso, Rogerio, Marlon, Ayhan, Lopez, Haraslin, Magnanelli, Raspadori, Ricci, Boga. Allenatore. De Zerbi

Indisponibili: Romagna, Toljan, Defrel, Schiappacasse