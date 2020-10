Lukic verso la conferma, Bonazzoli affianca Belotti: la probabile formazione

La probabile formazione del Torino contro il Sassuolo. Giampaolo può tenere ancora fuori Verdi: Lukic gli ha dato garanzie. E in attacco…

Marco Giampaolo teme il Sassuolo, che non porta doni come gli achei a Troia bensì un possesso palla che è volontà di dominio e un progetto solido che potrebbe condurre i neroverdi in cima alla classifica della Serie A. Al suo Torino, il tecnico ha chiesto attenzione ai dettagli, ma anche di ragionare sullo spazio e meno sull’uomo. Anche perché gli avversari che i granata affronteranno sono sguscianti e imprevedibili. A Reggio Emilia, il Toro ha bisogno di punti – “portano entusiasmo, fiducia e fidelizzano l’ambiente”, ha riassunto il tecnico – per risollevarsi dal fondo della graduatoria. Per conquistarli, servirà organizzazione, dal momento che gli uomini – invece – non cambieranno di molto rispetto al k.o. subito dal Cagliari.

Rincon in regia, Bremer favorito su Lyanco

Potrebbe rimanere immobile, intanto, Sasa Lukic. Il serbo ha stupito il tecnico, che lo ha provato da trequartista cogliendo indicazioni degne di nota. E’ in lizza per farsi diamante del 4-3-1-2 al posto di Verdi, ma il ballottaggio si giocherà sino all’ultimo. Certo è,che in panchina, a Giampaolo, serve un rincalzo d’attacco in grado di cambiare la partita, posto che Millico e Zaza saranno ancora fuori dai convocati. Il discorso, rispetto alle ore immediatamente precedenti al Cagliari, non è cambiato.

Così il 24 rischia un’altra esclusione dall’undici, con Bonazzoli che invece è il candidato principale ad affiancare il Gallo Belotti in attacco. A centrocampo, nessuna novità. Rincon sarà il regista, Meité e Linetty agiranno da mezzali. Se Vojvoda e Rodriguez veleggiano verso una conferma, l’altro dubbio del tecnico riguarda chi – tra Lyanco e Bremer – affiancare a Nkoulou. Il favorito è l’escluso di domenica scorsa, ovvero Bremer.

Probabile formazione Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. A disposizione. Rosati, Ujkani, Ansaldi, Lyanco, Murru, Singo, Gojak, Segre, Verdi, Edera. Allenatore. Giampaolo

Squalificato: Milinkovic-Savic

Indisponibili: Izzo, Millico, Zaza