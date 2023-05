Perr Schuurs ha rilasciato una breve intervista prima di Spezia-Torino: le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

A pochi minuti dall’importante sfida contro lo Spezia, Schuurs si è presentato ai microfoni di DAZN. Il difensore olandese ha dichiarato: “Juric è stato fondamentale per me, perché nei primi due mesi sono stato in difficoltà e lui mi ha guidato molto bene ad ambientarmi. Adesso mi sento più a mio agio. Non è mai facile arrivare a sostituire un difensore ottimo come Bremer, ma lo stesso Juric mi ha aiutato in questo. I nostri tifosi sono speciali, sono molto legato anche dopo la celebrazione del 4 maggio”.