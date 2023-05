I convocati di Semplici e Juric per la sfida in programma sabato alle 15: ecco i giocatori chiamati dai due tecnici

Penultimo atto del campionato. Spezia-Torino è un match che per i liguri vale un pezzo di salvezza e per i granata invece la rincorsa all’ottavo posto. Per la sfida Semplici recupera quattro dei suoi giocatori ai box: ci sono infatti Bastoni, Maldini, Amian e Sala.

I convocati di Semplici

Portieri: Zoet, Marchetti, Dragowski .

Difensori: Ampadu, Reca, Ferrer, Amian, Nikolaou, Wisniewski.

Centrocampisti: Bourabia, Sala, Ekdal, Bastoni, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Cipot, Zurkowski.

Attaccanti: Verde, Gyasi, Shomurodov, Nzola, Krollis, Maldini.

I convocati di Juric

In attesa di comunicazione