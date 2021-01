Segre: "Abbiamo dato tutto. La classifica? Dobbiamo uscirne insieme" - Toro.it

Le parole di Jacopo Segre dopo la sconfitta del Torino contro il Milan ai calci di rigore nella sfida degli ottavi di finale

Il Toro si ferma agli ottavi, eliminato ai rigori. Ed è proprio dai tiri dal dischetto e dall’errore di Rincon che parte l’analisi di Segre, intervistato dopo Milan-Torino. “Quando arrivi ai rigori capita, Tommy (Rincon, ndr) è da esempio ogni giorno, ha grande professionalità. Abbiamo dato tutto fino all’ultimo secondo, abbiamo fatto una grande partita sotto il piano del gioco, della fisicità. Dobbiamo prendere spunto da questa partita, avversario era in forma, di alta categoria”. Sul momento negativo e su una classifica che vede il Toro in piena zona retrocessione: “Dobbiamo uscirne tutti insieme, con la voglia di migliorare, ascoltando il mister e lo staff, sono sicuro che ne usciremo, siamo una grande squadra, dobbiamo migliorare, quello vale sempre anche quando le cose vanno bene”. Sul contatto con Diaz: “Sono stato bravo a fermarmi, ne ho parlato anche con lui, non c’era nulla”.