Le pagelle di Milan-Torino: difesa perfetta, Gojak nullo - Toro.it

La difesa regge per 120′ agli attacchi avversari, sfortunato Vojvoda che esce per infortunio: le pagelle di Milan-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6,5: con i piedi commette un paio di pasticci che fortunatamente il Torino non paga a caro prezzo. Nel secondo tempo è bravo, oltre che fortunato, a mantenere inviolata la porta del Torino in un paio di interventi provvidenziali. Si incarica anche della battuta di un rigore e lo segna.

BREMER 7: è uno dei pochi titolari mandati in campo dall’inizio da Marco Giampaolo. Il brasiliano è tra i migliori nella formazione granata: sempre attento nelle chiusure e puntuale negli interventi. (st 39′ LYANCO 6,5: concentrato sin dal primo secondo in cui mette piede in campo, copre bene la sua zona di campo).

NKOULOU 7: bravo nel primo tempo quando è riuscito ad annullare Ibrahimovic. Leggermente in difficoltà a inizio ripresa contro il dinamismo di Rafael Leao, ma alla fine riesce a prendere le misure anche all’attaccante portoghese.

BUONGIORNO 7: gioca sempre contro le grandi (prima con la Roma, poi con il Napoli, ora con il Milan) e ogni volta riesce a mettersi in mostra con prestazioni di buon livello. Ferma un gran numero di azioni avversarie e con coraggio si propone in avanti quando ne ha la possibilità.

