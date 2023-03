Sintesi e commento di Torino-Napoli: in uno stadio Grande Torino praticamente colorato di azzurro, la sblocca Osimhen, poi Kvaratskhelia raddoppia su rigore

Per la sfida al Napoli Juric lascia in panchina Buongiorno arretrando Rodriguez in difesa e rilanciando così titolare Vojvoda sulla fascia sinistra. A vincere il ballottaggio in mediana sono Ricci e Linetty, mentre Ilic va in panchina dopo aver giocatore tre partite di fila dal primo minuto. C’è di nuovo Vlasic dal 1′ a far coppia con Radonjic, come spesso accaduto a inizio campionato. Al 9′ si sblocca già il risultato: angolo di Zielinski, colpo di testa di Osimhen. Pochi minuti e il Toro comincia a guadagnare campo tentando più volte la reazione. Ci prova Vlasic al 14′ a provare a sorprendere Meret, ma il portiere azzurro c’è. Aumenta i giri il Toro sfiorando il pareggio clamorosamente al 22′: tiro da fuori di Ricci su cui Meret non è irresistibile, la palla resta lì a due passi dalla line, solo da essere spinta in rete ma Sanabria colpisce il palo. Al 23′ la conclusione di Vojvoda esce fuori di un soffio. Alla mezz’ora torna però a spingere il Napoli e la pressione porta Linetty a commettere fallo su Kvaratskhelia: rigore concesso, trasformato dal georgiano per il 2-0. Al 38′ serve che Milinkovic-Savic si distenda per evitare il terzo gol, su conclusione potente di Osimhen. I ritmi si abbassano ma il Napoli ci prova ancora al 45′: conclusione alta. Si va al riposo sul 2-0: un passivo troppo pesante.