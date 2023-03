Sanabria prende un palo da due passi e fallisce altre occasioni, in difesa Schuurs soffre Osihmen: le pagelle di Torino-Napoli

MILINKOVIC-SAVIC 5.5: incolpevole sul vantaggio di Osimhen, evita il tris del Napoli con una parata poco dopo il raddoppio su rigore degli azzurri. Nel 3-0 si ritrova il nigeriano senza marcatura: avrebbe potuto fare di più? Forse, ma non è sua totale responsabilità.

GRAVILLON 5.5: seconda di fila da titolare per il difensore, preferito a un Djidji non al massimo. Ci mette il fisico laddove non può arrivarci con altri mezzi, anche se è da lui che parte l’azione più pericolosa granata del primo tempo. Ammonito, Juric preferisce richiamarlo in panchina (st 9′ DJIDJI 6: non deve fare gli straordinari)

SCHUURS 5: ha una “mission (quasi) impossible”, quella di marcare Osimhen. Il tabellino parla chiaro, il nigeriano fa il bello e il cattivo tempo. Sull’1-0 si libera di ogni marcatura, in occasione del 3-0 è addirittura completamente libero.

RODRIGUEZ 6: torna nella sua consueta posizione, nel terzetto di difesa. All’8′ salva tutto su Lozano impedendogli di tirare in porta a botta sicura. Spinge pure sovrapponendosi a Vojvoda. Quando il kosovaro esce per Buongiorno torna sulla fascia.

