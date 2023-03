Le parole di Luciano Spalletti, allenatore dei partenopei, dopo la vittoria del suo Napoli per 0-4 contro il Torino

Soddisfatto e orgoglioso Spalletti nel commentare in sala stampa la prestazione del Napoli: “La squadra ha fatto una grande partita contro un grandissimo avversario, come già com l’Atalanta hanno affrontato la gara con le stesse caratteristiche, hanno saputo lottare, fare possesso palla, in alcuni momenti deludendo quello che era il soffocamento che provavano a fare da subito. Ogni tanto c’è un po’ di timore, c’è la partenza dei Nazionali, ci sono vittorie importanti, dettagli che ti fanno essere meno pronti. I ragazzi invece oggi, sapendo di ottenere un vantaggio, hanno portato a casa la vittoria, meritatamente”.

“Il Napoli sta facendo cose straordinarie”

“A volte viene il dubbio che le inseguitrici facciano poco, ma sono questi ragazzi che stanno facendo cose straordinarie”, aggiunge Spalletti. “La forza è quella di avere sempre questa vena aperta”. Sui numeri: “Dopo l’1-0 abbiamo dovuto sbrogliare due o tre situazioni in cui il Toro ha creato due o tre insidie in cui Meret è stato bravissimo. Il numero della nostra differenza reti è imponente e fa vedere che la squadra è quadrata, ha particolari qualità in tutti i reparti, è bello vederli sul 4-0 riuscire a non far prendere gol a Meret”.

Sul Torino

“Come l’ho visto il Toro? In salute, ho visto lo stesso Torino, il Napoli ha fatto una grandissima partita ed è per questo che è riuscito a domarlo”.