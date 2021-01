Primo tempo / Torino-Hellas Verona 0-0: zero gol, zero emozioni - Toro.it

Sintesi e commento di Torino-Hellas Verona, sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A

Due le novità rispetto alla vittoria del Tardini. Il Torino contro il Verona schiera Murru a tutta fascia, sulla sinistra, e non Rodriguez come contro il Parma, mentre alle spalle di Belotti non c’è Verdi, che inizia dalla panchina, ma Gojak, premiato per il buon impatto contro i gialloblù domenica scorsa. Non è un primo tempo scoppiettante: il Toro si fa vedere dalle parti di Silvestri dopo sette minuti, ma prima Faraoni anticipa Gojak, poi il portiere si fa trovare pronto su Belotti. Il Verona con pazienza fa girare palla tentando da subito di frenare il Toro che da parte sua ci prova di nuovo con Belotti ma la conclusione è facile preda di Belotti. Prova a rispondere Kalinic un minuto più tardi ma Sirigu non si fa sorprendere. Al 25′ Juric deve richiamare Veloso, infortunato: al suo posto entra Ilic. Non cambia di intensità la partita: da segnalare un tentativo di Lukic al 35′: il numero sette sfonda sulla destra, entra in area e serve Belotti, che prova due volte il tiro, sempre murato da Gunter. Verona pericoloso in contropiede nel finale quando Rincon perde un pallone a centrocampo: per fortuna dei granata l’azione non si concretizza. Si va al riposo sullo 0-0.