LIVE Torino-Verona 0-0: la cronaca in diretta - Toro.it

Torino-Verona, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Verona è la prima partita casalinga del 2021 della squadra granata. Dopo aver battuto 3-0 il Parma al Tardini (nello scorso turno di campionato) e aver abbandonato l’ultimo posto in classifica, la formazione di Marco Giampaolo è alla ricerca del primo successo tra le mura amiche che potrebbe permetterebbe di lasciarsi alle spalle la zona retrocessione. La formazione veneta è però una squadra tosta, che fuori casa finora ha raccolto diversi punti e che è al momento vicina alla zona Europa. Segui Torino-Verona in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Verona: la diretta

5′ Si fa vedere in avanti il Toro con Izzo che scodella in avanti cercando Belotti, la difesa ospite chiude e tenta di ripartire ma i granata chiudono gli spazi

3′ Calcio d’angolo per il Toro: sugli sviluppi del corner va alla conclusione il Gallo, la palla si stampa sulla faccia di Dawidowicz. Gioco fermo

2′ Inizia subito scaldando gli animi di Juric la partita: scontro di gioco tra Dawidowicz e Belotti, i veronese resta a terra, il tecnico del Verona si infuria con il IV uomo

1′ Partiti! E’ il Torino a toccare il primo pallone del match

Torino-Verona 0-0: il tabellino

Torino-Verona: il prepartita in diretta

Ore 14.45 I calciatori hanno ora terminato il riscaldamento. Prima quelli del Verona e poi quelli del Torino hanno fatto rientro negli spogliatoi.

Ore 14.25 Anche i calciatori del Verona sono ora entrati sul terreno di gioco e hanno iniziato il proprio riscaldamento.

Ore 14.20 Inizia il riscaldamento. I primi a entrare in campo sono i calciatori del Torino che stanno svolgendo i primi esercizi con il pallone.

Ore 14.00 Sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre: come vi avevamo anticipato, nel Torino gioca titolare Gojak mentre va in panchina Verdi. Novità anche sulla fascia sinistra dove c’è Murru al posto di Rodriguez.

Ore 13.40 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 13.00 Mancano due all’inizio della partita tra il Torino e il Verona. Nel capoluogo piemontese è una giornata fredda e si attende ora l’arrivo delle due squadre allo stadio Olimpico Grande Torino. Tra i giocatori che non saranno presenti sul pullman granata ci sono anche Simone Zaza e Simone Edera: i due attaccanti sono entrambi sul mercato e l’esclusione dai convocati per la partita di questo pomeriggio contro la formazione gialloblù è indicativa sul fatto che presto potrebbero essere ceduti a un’altra squadra. Nel Verona invece spicca l’assenza di Lazovic, non per motivi di mercato ma a causa di un problema fisico.

Torino-Verona: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Verona, in diretta televisiva si vedrà su Sky Sport, canale 255. La partita può essere seguita, sempre in diretta, anche in streaming su Sky Go e su Now Tv. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Torino-Verona: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Gojak, Rincon, Linetty, Murru; Lukic; Belotti. A disp. Milinkovic-Savic, Rosati, Nkoulou, Buongiorno, Rodriguez, Ansaldi, Vojvoda, Segre, Baselli, Meité, Verdi, Bonazzoli. All. Giampaolo

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. A disp. Berardi, Pandur, Cetin, Lovato, Magnani Ilic, Danzi Colley, Salcedo, Ruegg, Udogie, Di Carmine. All. Juric.