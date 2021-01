Murru: "Si poteva vincere. Bravi a non disunirci" - Toro.it

Le parole di Nicola Murru dopo Torino-Verona 1-1: “Abbiamo subito un solo tiro in porta: c’è un po’ di rammarico perchè potevamo vincere”

Dopo il pareggo contro il Verona per 1-1, a commentare la prestazione del Torino è anche Nicola Murru: “C’è un po’ di rammarico perchè si poteva vincere. Sapevamo però che andavamo contro una squadra tosta e abbiamo subito solo un tiro in porta. Tra l’altro ha fatto davvero un gran gol. Poi però siamo stati bravi a non disunirci e a trovare almeno un punto“.