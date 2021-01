Juric, le parole del tecnico dopo Torino-Verona 20-21

Le parole del tecnico del Verona Juric nella conferenza stampa dopo la sfida contro il Torino finita 1-1

A commentare il pareggio per 1-1 tra Torino e Verona è il tecnico dei veronesi Ivan Juric che parla così dell’eurogol Dimarco: “Lui ha un piede favoloso, lo fa anche in allenamento. L’anno scorso ne ha sfiorato uno simile contro l’Inter e questa volta l’ha fatto contro il Toro. Noi l’anno scorso abbiamo fatto tutti gol costruiti, su azioni non come questo. Ma lo dicevamo oggi: quando alleni una grande squadra arrivano anche gol così. Fai partite dure e poi arrivano gol come questo o come quello di Zaccagni“.

Il tecnico del Verona: “Un grande punto”

Poi sulla partita: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, cercavamo di trovare un buco. Non abbiamo concesso nulla e non abbiamo subito mai un tiro. Nel secondo tempo abbiamo fatto ancora di più, loro giocavano sulle palle lunghe a cercare Belotti pensavamo di portarla a casa poi è arrivato il gol. Ma considero questo un grande punto”.

Infine, c’è anche l’occasione per parlare di un obiettivo di mercato che interesserebbe anche il Toro. “Kouame? Lo sento ogni tanto ma a prescindere dal mercato. Penso che noi abbiamo una parte della squadra giusta, buona. Mi manca un po’ di continuità nell’allenamento. Spesso siamo in emergenza e la società lo sa. Quando siamo tutti non siamo brutti mentre quando ti mancano dei pezzi ci sono delle difficoltà ma la società lo sa.