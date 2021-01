Le pagelle di Torino-Verona: decisivo Bremer, Gojak delude, Belotti troppo solo

Le pagelle di Torino-Verona: il Gallo lotta da solo là davanti, Gojak premiato da Giampaolo non ricambia la fiducia

SIRIGU 6: imparabile la conclusione, bellissima, di Dimarco. Fino a quel momento non si era mai lasciato sorprendere dagli scaligeri.

IZZO 6: ormai da considerare un titolare nel terzetto difensivo, ha poco lavora da fare nei primi 45′ ma quando il Verona alza i ritmi nella ripresa fa valere la sua esperienza.

LYANCO 6.5: ereditato il ruolo di leader nella difesa, ora che Nkoulou sembra essere fuori dai giochi, il brasiliano gioca una gara di grande attenzione – bravo in apertura di ripresa nel chiudere Kalinic – non rinunciando a farsi vedere anche in avanti.

BREMER 6.5: un gol che pesa tanto il suo, realizzato con la partecipazione e di Faraoni. Però il difensore granata è bravo a farsi trovare lì, a due passi da Silvestri.

