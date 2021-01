Giampaolo: “La squadra mi è piaciuta. Il gol? Potevamo spostare la porta”

Le parole del tecnico granata Marco Giampaolo nella conferenza stampa dopo Torino-Verona terminata sul 1-1

Questa volta la rimonta sorride ai granata che recuperano il Verona grazie al gol di Bremer e chiudono sull’1-1 la sfida del Grande Torino che Giampaolo commenta così: “Al di là del risultato finale c’è da sottolineare una gara importante della squadra. Avevamo solo due giorni per prepararla. Contro l’Hellas si gioca male, perché è il suo modo di essere e se fai cose sbagliate li avantaggi. Siamo stati bravi a rimontare una partita che in altri tempi ci avrebbe visti tramortiti. La squadra non ha mai perso lo spirito“.

Giampaolo: “La squadra mi è piaciuta”

E ancora: “Il Verona ha vinto a Roma con la Lazio e ha pareggiato con il Milan, sono un osso duro. E’ stata una partita di grande sacrificio. Bravi loro a determinare in ogni dettaglio. Oggi è stata una partita dispendiosa. Navighiamo a vista, dobbiamo capire come recuperiamo e come siamo messi. Anche perché il prossimo avversario ti sollecita e pareggia. Ci penseremo da domani. Chiaro che è un tour de force incredibile.

“Mettiamo un altro risultato insieme a quelli delle partite scorse. A me la squadra è piaciuta. Contro il Verona ci giochi male non a caso hanno fatto risultati importanti. Sul gol? Potevamo fare qualcosa in più come spostare la porta. (ride ndr.) Ma la reazione è stata giusta. Il Verona? Sono bravi sulle seconde palle, sulle transizioni, pechè giocano in verticale. Quando gli permetti di fare un palleggio in più ti esponi alle loro peculiarità. Abbiamo deciso di aspettarli e loro dovevano fare qualcosa in più ma quello non è il loro punto di forza. Per quello dico che siamo stati bravi. E’ un’Atalanta in miniatura e contro di loro ci giochi male così come giochi male contro l’Atalanta“.

Il tecnico del Toro: “Del mercato parla Vagnati”

E sul mercato: “Centrocampista o attaccante? Dovete chiederlo alla società, gli allenatori contano poco: il mercato lo fanno i direttori sportivi e le società. Noi ci confrontiamo ma a questa domanda deve rispondere Vagnati. A me fate fare il mio lavoro che lo faccio già male” (ride ndr.)

Poi, sul modulo e sull’eventualità che con un ritiro in più le cose sarebbero potute essere diverse: “Quando è radicato un modo di giocare e tu vuoi fare qualcosa di diverso fai fatica. Bisogna capire le dinamiche quali sono, le abitudini a fare certe cose sono difficili da cambiare. Impieghi tempo a conoscere i giocatori e gli uomini poi se ti viene dato del tempo riesci anche a fare meglio. Adesso però mi pare che la squadra abbia una buona anima e questo si raggiunge con fatica con il lavoro quotidiano“.