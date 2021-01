Pioli: "Gli infortuni? Cose che capitano. Il Toro è una squadra da rispettare" - Toro.it

La conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Torino, 17^ giornata di Serie A 2020/2021: ecco le parole dell’allenatore rossonero

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino per presentare i temi della partita. Una partita alla quale i rossoneri arrivano provati non solo dalla sconfitta contro la Juventus ma anche e soprattutto dai tanti infortuni che hanno colpito il Diavolo negli ultimi giorni: “In una stagione complicata sono situazioni che ci possono stare – spiega il tecnico. Abbiamo qualche difficoltà ma è inutile perdere energie su cose che non possiamo controllare ma per trovare soluzioni. La squadra sta bene, gioca e così deve fare domani sera. Come ho gestito la sconfitta contro la Juve? Allo stesso modo di come abbiamo gestito le vittorie, non c’è stato bisogno di un mio intervento per sollevare il morale dei giocatori, così come quello di Pioli. Sanno di aver giocato una gara giusta e di dover pensare alle prossime partite. C’è la consapevolezza delle nostre qualità e convinzione nei nostri mezzi”.

Il tecnico del Milan: “Il Toro? Sono una squadra da rispettare”

Poi il tecnico del Milan Stefano Pioli si concentra sulla sfida di domani contro il Torino: “E’ un avversario che ha avuto difficoltà iniziale ma è normale con un allenatore che porta nuovi concetti. Stanno attraversando un momento positivo, hanno convinzione e sono da rispettare. Domani dovremo stringere i denti, se dovessero aggiungersi altre due defezioni avremmo tante assenze. Dobbiamo resistere, dobbiamo fare bene. Se mancassero anche domani 7/8/9 giocatori sarebbe normale andare in difficoltà, ma presto torneranno dei giocatori e potremo aumentare le rotazioni”.

E ancora: “Abbiamo le qualità per fare bene, gli avversari avranno grandi stimoli ma anche noi avremo tante motivazioni. Abbiamo fatto di tutto per prepararci il meglio possibile, affrontiamo una squadra che sta bene, noi dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione senza pensieri. Sono sicuro che domani vedrò i giocatori molto determinati e attenti. Ibrahimovic? Ha svolto il suo programma, ha fatto un po’ di lavoro ma non credo potrà essere disponibile domani. E su Bennacer e Saelemaekers: “Nelle nostre previsioni e quelle dello staff è di un rientro col Cagliari. Stanno bene ma non hanno forzato i ritmi“.

Pioli: “Vogliamo una prestazione convincente”

Il tecnico rossonero torna poi sulla condizione del gruppo: “La maggior parte dei giocatori mi ha chiesto di rivedere le immagini (della sfida contro la Juve ndr.) per poter essere più pericolosi e subire meno. Per fare capire la voglia e concentrazione della squadra, grande voglia di mettere in campo subito una prestazione convincente”.

E sul mercato: “C’è grande condivisione con area tecnica e proprietà, credo che qualcosa faremo, non dobbiamo essere presi dalla fretta, lo faremo quando e se ci sarà la possibilità. Calhanoglu? Credo ci sia la volontà della proprietà di rinnovare i contratti in scadenza, c’è una trattativa. Sono qui ad aspettare, ma la cosa positivà è che ci sia la volontà da entrambe le parti. La cosa che conta è vedere i ragazzi attenti e sereni“.

Sul mercato: “Commento solo i giocatori che ho”

Pioli però non vuole parlare del mercato in entrata: “Non ho nessun commento da fare, commento i giocatori che sto allenando“. E proprio sui giocatori in squadra, ecco il punto di Stefano Pioli: “Kjaer è uscito un po’ affaticato, oggi si è allenato con la squadra. L’allenamento di domani sarà decisivo. Calhanoglu oggi non ha potuto allenarsi, vedremo domani. Calabria? Davide è un giocatore intelligente, ci ha messo qualche minuto per comunicare bene coi compagni a destra poi ha contribuito bene in campo. Nel suo ruolo sta mettendo prestazioni sempre più di alto livello. In caso di bisogno può fare bene in mezzo al campo“

E su Leao: “Ha fatto un’ottima partita, ha messo continua pressione agli avversari mettendo intensità. Lo ha fatto anche a Benevento. E’ quel giocatore lì, ha lavorato tanto per la squadra, con intensità. Bisogna aspettarsi questo tipo di prestazioni“.

Pioli: “Ci sentiamo forti”

Nonostante le difficoltà, tuttavia, il Milan rispecchia alla perfezione la personalità del tecnico: “Ci sentiamo forti, i ragazzi lo stanno dimostrando con l’atteggiamento di tutti i giorni ma anche nelle partite. Abbiamo avuto un’occasione da gol anche negli ultimi minuti contro la Juventus. I ragazzi ci credono e fanno bene, per rimanere a certi livelli dobbiamo mantenere la concentrazione ad alti livelli, pensando partita dopo partita. Vogliamo essere ambiziosi e provare a vincere le gare. Il ritorno di Ibra? Aspettiamo tutti i rientri. Le qualità dei giocatori ci servono, la presenza di Ibra aumenta la nostra personalità e forza. Il suo ritorno ci darà ancora più forza ma i ragazzi stanno dimostrando di essere squadra sempre“.

“A noi fanno bene le nostre partite, uscire dal campo con la consapevolezza di aver raggiunto un livello alto. Essere primi ci dà convinzione ma ora serve a poco, concentriamoci sul vincere più partite possibili da qui alla fine“.