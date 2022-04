Sintesi e commento di Torino-Milan, sfida che per i rossoneri vale un pezzo di scudetto: dopo 45′ ancora 0-0

Per la sfida ai rossoneri, in lotta per lo scudetto, Juric manda in campo un Torino per certi versi simile alle sue ultime versioni, pur con cambi obbligati per via delle assenze. Come a centrocampo: niente Toro-Milan per Mandragora, per via di un problema muscolare. Ci sono Ricci e Lukic in mediana, mentre davanti a Berisha torna titolare Zima e vince il ballottaggio con Buongiorno Ricardo Rodriguez. Meglio il Milan nei primissimi minuti di gioco anche se Berisha non deve intervenire. Colpo di testa di Belotti al 13′, ma il capitano granata è leggermente sbilanciato e non riesce a direzionare bene il pallone. Al 24′ Berisha si distende bene sulla conclusione in area di Calabria. Episodio da moviola al 28′: contatto Ricci-Saelemaekers, ma la spinta non c’è, al contrario è il belga che si lascia cadere non appena sentito il tocco dell’avversario. Al 32′ bella azione granata: sulla trequarti palla indietro di Belotti a Brekalo che subito vede il corridoio per Ricci. Il mediano entra in area ma spara fuori. Cresce il Milan nell’ultimo quarto d’ora anche se la difesa del Toro regge l’urto. Al 37′ rischia il portiere del Toro, uscendo su Leao lanciato a rete: Berisha evita di toccare il pallone fuori area, al limite sinistro dell’area, con un doppio intervento. Bremer anticipa Diaz al limite dell’area al 41′, evitando che il rossonero possa tirare in porta. Si va al riposo con Torino e Milan sullo 0-0.