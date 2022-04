Le parole di Ricci dopo il pareggio tra Torino e Milan: “Juric vuole che migliori nella fase di non possesso”

Dopo il pareggio a reti inviolate tra Torino e Milan è il granata Ricci a commentare la sua prestazione: “Io cerco di fare al meglio quello che mi chiede il mister sia in allenamento, perchè è lì che si migliora in gran parte, che in partita. Cerco di rimanere concentrato. Cosa mi chiede Juric? Di migliorare nella fase di non possesso, di non perdere l’uomo pechè sono abituato a giocare sulle linee dei passaggi e questo a volte mi porta a perdere l’uomo, ma sto cercando di migliorare. Sto cercando di fare del mio meglio giorno dopo giorno“.

E sulla scelta di venire a Torino: “Fin da subito l’ho presa in considerazione perchè lo vedevo come un mettersi alla prova che è fondamentale nella nostra carriera per crescere. Venendo qui penso di completarmi, di completare le lacune che ho come giocatore“.