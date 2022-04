Le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli dopo la sfida del contro il Torino terminata a reti inviolate

E’ Stefano Pioli a intervenire in conferenza stampa dopo il match contro il Torino e il primo punto riguarda il cartellino giallo rimediato proprio dal tecnico rossonero dopo il fischio finale “Sono andato a dire all’arbitro che non ha senso dare tanti minuti di recupero per poi non fare nulla per dare ritmo alla partita. Non credo di aver mancato di rispetto ma va bene così. Sarà l’ultima volta che parlerò di arbitri, non mi piace sentir dire che ha dato 8 o 5 minuti di recupero, perché se poi il portiere perde tempo penso che l’arbitro abbia il dovere di intervenire”.

Pioli: “Abbiamo fatto di tutto per mettere in difficoltà il Toro”

Chiaro che è evidente che abbiamo fatto di tutto per dare pochi punti di riferimento a loro, sapevamo delle difficoltà della gara e che il Torino dà dei problemi a tutti in fase difensiva. In questo momento la mezza palla non ci rimbalza giusta, non vinciamo l’uno contro uno, siamo un po’ meno precisi. Non posso dire nulla alla squadra. E’ un risultato positivo ma volevamo la vittoria“.

“Sono due o tre settimane che tutti quelli che si dicono favoriti poi hanno dei passi falsi. Le difficoltà ci sono per tutti poi io devo giudicare la nostra prestazione. Abbiamo fatto di tutto per mettere in difficoltà il Torino, la squadra ha lottato. Dobbiamo continuare così, poi ovvio che qualcosina si può sempre migliorare“.

“Stiamo andando forte da qualche tempo ma penso abbiamo le risorse necessarie per arrivare in fondo. Il campionato è equilibrato, i valori sono simili, noi vogliamo fare di tutto per restare lì, questo pareggio non ci soddisfa ma cercheremo di tirare fuori ancora più determinazione”.

“Io non vedo una squadra ansiosa, nervosa ma una squadra equilibrata, compatta che ha provato a creare. Sappiamo quanto pesano queste partite. Ce la siamo creata questa pressione ma la stiamo gestendo anche bene. Dobbiamo provare sempre di più a fare sempre meglio perchè manca sempre meno alla fine del campionato e noi continuiamo ad essere lì. Può ancora succedere tutto e fino alle ultime due giornate ci sarà ancora molto equilibrio”.

