In difesa con Bremer non si passa, Berisha attento tra i pali, Zima a fasi alterne: le pagelle di Torino-Milan

BERISHA 6.5: al 24′ si distende sul tiro di Calabria indirizzato all’angolino più lontano, rischia qualcosina uscendo al limite dell’area senza tuttavia toccare il pallone nel momento sbagliato. Alla mezz’ora del secondo tempo è reattivo su Tonali.

ZIMA 6: parte bene, prendendo da subito le misure a Leao e proponendosi anche un paio di volte in avanti. Nella ripresa, però, è il portoghese che inizia a saltarlo costantemente, tanto da costringere Juric a correre ai ripari (st 18′ IZZO 6: ci mette la sua esperienza in una fase delicata del match)

BREMER 7.5: se nel primo tempo Giroud non vede il pallone è per merito del centrale brasiliano. Quando ad inizio ripresa il Toro annaspa ci pensa lui ad intervenire per sventare questo o quel pericolo.

RODRIGUEZ 6.5: torna titolare e limita piuttosto bene Saelemaekers. Bello il pallone che serve a Belotti col contagiri, quando Tomori impedisce a Belotti di trovare la porta