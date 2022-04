Le parole del tecnico del Torino Ivan Juric nella conferenza stampa post partita di Torino-Milan, terminata sullo 0-0

Dopo la sfida contro il Milan, il tecnico del Torino Ivan Juric commenta così la prestazione dei granata e il pareggio a reti inviolate: “La squadra ha fatto un’ottima partita, nel secondo tempo ha creato tanto per vincere ma non è riuscita. Ho visto belle cose stasera, è stata una battaglia e penso che noi avremmo meritato di più. Sassuolo, Fiorentina, o queste squadre hanno più qualità e i miei giocatori è vero che riescono a reggere di più fisicamente ma ci stiamo lavorando molto sulla tecnica. Oggi ci sono state tante occasioni in cui potevamo fare di più ma serve tanto lavoro. Ci sono tanti giocatori che devono imparare perché sono giovani e poi devi mettere dentro qualità”.

“Ci manca un giocatore come Praet”

“Abbiamo perso Praet che secondo me non ha dato tutto quello che poteva perchè arrivava anche da due anni brutti. Ci manca un giocatore così, un giocatore di amore un centrocampista tosto. Quello ci è mancato. Poi c’è da lavorare sui quinti, sui passaggi. Ma la squadra sta lavorando bene“.

“Io penso che siamo partiti con una situazione disastrosa, c’erano tanti problemi. La fine di un ciclo, due anni in cui si erano salvati alla fine, giocatori che non sapevano il loro futuro. Non era la situazione facile che parti dall’inizio e poi metti insieme i pezzi con il lavoro. Abbiamo messo due o tre giocatori nuovi mentre tutti gli altri c’erano già: era difficile dare un’identità ma la squadra ha fatto davvero bene. La squadra ha tanta voglia di dimostrare che è tosta, che non vuole mollare e che vuole finire il campionato bene per dire di aver fatto un grande lavoro. Quella di questa sera è stata una grande partita. La squadra deve giocare, non pensare troppo e togliersi qualche soddisfazione. Stasera è stato bello, c’era lo stadio pieno adesso dobbiamo lavorare e preparare la prossima“.

“Il Milan è la squadra che mi piace di più”

“Pioli si inventa le cose bene, sta costruendo la squadra, è la squadra che come idee mi è piaciuta di più, fanno spesso certi tagli per metterti in difficoltà. O ti abbassi, come ha fatto il Bologna, o li affronti. Penso che lo abbiamo fatto, li abbiamo affrontati, e meritavamo di vincere. Io ho visto un Milan bellissimo, i due difensori sono spettacolari, la squadra ha gamba, l’allenatore ha idee e cerca di metterti in difficoltà”. Sulla difesa: “Bremer ha fatto una partita grandiosa, anche nella gestione della palla, il rammarico è per certe situazioni dove devi essere più pericoloso. Ci metto anche Rodriguez, anche Izzo è entrato bene”.

“Pellegri ha avuto tanti infortuni, diventerà forte soprattutto maturando dal punto di vista umano, deve lavorare ed essere sereno. Gli serve amore e gli servono le critiche, è entrato bene e stava pure facendo gol. Ha la potenza tecnica, deve lavorare e crescere come persona”.

Juric sull’ammonizione

“Seck è entrato bene, con personalità, a volte questi ragazzi certe palle, come quella seconda palla da cui è nato il fallo, non le gestiscono bene. Seck ha qualità, ma il calcio è anche sostanza e concentrazione, viverli con importanza maggiore. L’ho rimproverato per quella seconda palla”. Poi sul giallo rimediato. “Penso sia tutto esagerato, per me non va bene così, questo atteggiamento subito punitivo….mi è sembrato eccessivo”.