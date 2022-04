Torino-Milan, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Rossoneri a caccia di punti scudetto, granata intenzionati a chiudere la stagione al meglio. Torino-Milan è una sfida che nasconde dietro tanti significati. La squadra di Pioli è chiamata a rispondere all’Inter, che ieri ha battuto il Verona, sapendo anche di poter guadagnare due punti sul Napoli, battuto dalla Fiorentina. Salvo e senza obiettivi di classifica, la squadra di Juric invece vuole finire questo campionato in crescendo, dopo essere tornata a fare punti contro la Salernitana. Segui in diretta Torino-Milan su Toro.it.

Torino-Milan, la diretta

17′ Angolo per il Milan, Lukic e Ricci deviano

16′ AMMONITO Juric per proteste

15′ Ci prova Giroud, lo ostacola Bremer attentissimo poi e Berisha a far suo il pallone

12′ Tentativo di sfondare di Leao che poi trova davanti a sè il muro di Bremer e conquista solo l’angolo

11′ Ottimo intervento di Lukic ad anticipare Theo Hernandez che resta a terra e vorrebbe il fallo: non c’è nulla

9′ Cambia il Milan: entra Messias per Diaz

8′ Leao cerca Giroud ma deve fare i conti con l’ennesimo intervento perfetto di Bremer che anticipa e fa ripartire i granata

6′ Altro calcio d’angolo per il Toro che resta in attacco

4′ Grandissimo tentativo di Vojvoda che si coordina e fa partire il destro trovando l’incrocio dei pali: solo uno strepitoso intervento di Maignan salva il Milan e manda in angolo

1′ Ci prova subito il Toro con Singo, Theo Hernandez anticipa il granata che cade in area: per il direttore di gara non c’è nulla. Proteste dei granata

1′ Ripartiti

Secondo tempo

45′ Finisce qui il primo tempo: 0-0 tra Torino e Milan

42′ Ripartenza totalmente sprecata da Ricci che rallenta e cerca un compagno, la palla è completamente sbagliata e finisce direttamente tra i piedi dei rossoneri

41′ Sfugge Diaz alla difesa, prova l’imbucata per Leao ma Bremer anticipa e chiude gli spazi

37′ Contrasto tra Tomori e Belotti che resta a terra: per l’arbitro non c’è nulla e si prosegue poi viene fermato Vojvoda per fallo: punizione Milan già battuta

36′ AMMONITO Kalulu che blocca fallosamente la ripartenza di Zima: punizione per il Torino

33′ Occasionissima Toro: imbucata perfetta di Belotti per Brekalo che lancia Ricci: la conclusione è del granata è potente ma finisce fuori

31′ Calabria cerca direttamente la porta: nessun problema per Berisha

31′ AMMONITO Pobega per il fallo su Diaz: punizione Milan

29′ Uno contro uno tra Ricci e Saelemaekers che cade in area: proteste rossonere che vorrebbero il rigore ma è il rossonero ad accentuare la caduta. Il direttore di gara lascia proseguire

26′ Fallo di Ricci su Tonali: punizione Milan

24′ Grande parata di Berisha su Calabria che dice di no al mancino del rossonero

23′ Ribaltamento di fronte, ci prova Giroud ma Berisha legge bene e blocca

22′ Pobega scodella in mezzo, Maignan esce e respinge con i pugni poi arriva il fallo dello stesso Pobega. Riparte il Milan

21′ Bremer anticipa e fa ripartire il Toro che conquista il primo angolo

19′ Batte Rodriguez in verticale a cercare Pobega, palla fuori misura

18′ AMMONITO Tomori che atterra Belotti bloccando la ripartenza: punizione Toro

14′ AMMONITO Lukic che blocca la ripartenza milanista con un fallo su Theo Hernandez, atterrato da dietro

13′ Occasionissima Toro: cross in mezzo di Rodriguez a cercare Belotti che sfiora di testa e non trova il gol del vantaggio

12′ Buon intervento di Ricci su Tonali che tenta l’imbucata, poi Bremer recupera e fa uscire il Toro

10′ Zima anticipa Theo Hernandez e tenta di proteggere il pallone ma il rossonero non molla e il difensore rischia l’angolo prima di riuscire a liberare l’area

7′ Leao ci prova dall’esterno, murato da Zima

6′ In tribuna, intanto, a seguire la prestazione del Toro insieme al presidente Cairo c’è anche l’ex tecnico granata Giampiero Ventura

5′ Suggerimento di Singo per Belotti, la palla è troppo lunga per il Gallo e finisce direttamente in out

2′ Batte subito in mezzo Tonali, nessun problema per Berisha che fa sua la sfera

2′ Parte forte il Milan che conquista il primo corner della serata con Saelemaekers

1′ Partita Torino-Milan: sono i rossoneri a toccare il primo pallone

Torino-Milan 0-0: il tabellino

Ammoniti: pt. 14′ Lukic (T), 18′ Tomori (M), 31′ Pobega (T), 36′ Kalulu (M)

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodríguez; Singo, Ricci, Lukić, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti. A disp.: Gemello, Milinković-Savić; Aina, Ansaldi, Buongiorno, Izzo; Garbett, Linetty; Akhalaia, Pellegri, Pjaca, Seck. All.: Jurić.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Díaz (st. 9′ Messias), Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia; Bakayoko, Krunić,; Lazetić, Maldini. All.: Pioli.

Torino-Milan: il prepartita

Ore 20.32 Le squadre rientrano negli spogliatoi: tra pochi minuti l’annuncio delle formazioni e il fischio d’inizio del match

Ore 20.09 Entra in campo adesso il Torino: la squadra di Juric va a raggiungere i portieri granata nella metà campo dedicata ai granata.

Ore 19.55 Il Milan fa capolino sul terreno di gioco, raccogliendo i fischi dei tifosi granata ma pure gli applausi dei tanti rossoneri presenti. I supporter del Milan occupano non solo lo spicchio riservato ai tifosi ospiti ma pure metà curva Primavera

Ore 19.50 Entrano in campo i portieri del Torino, che vanno a scaldarsi sotto la Maratona. Curva che inizia a riempirsi: si intravede anche quella che sarà la coreografia granata

Ore 19:30 Le squadre sono arrivate allo stadio: pullman già nella pancia del Grande Torino. Tra poco il riscaldamento prepartita

Ore 18.45 Si attendono tanti tifosi allo stadio, questa sera. Fra due ore, alle 20.45, il fischio d’inizio di Torino-Milan: intorno al Grande Torino iniziano a radunarsi i primi tifosi. Tanti quelli che aspetteranno l’arrivo dei due pullman, che guadagneranno l’ingresso tra le 19 e le 19.15. Prima volta con capienza 100%: rossoneri e granata giocheranno avendo a disposizione una grande cornice di pubblico, motivo per cui il club di casa ha espressamente invitato i tifosi ad arrivare con anticipo.

Torino-Milan: formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodríguez; Singo, Ricci, Lukić, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti. A disp.: Gemello, Milinković-Savić; Aina, Ansaldi, Buongiorno, Izzo; Garbett, Linetty; Akhalaia, Pellegri, Pjaca, Seck. All.: Jurić.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia; Bakayoko, Krunić, Messias; Lazetić, Maldini. All.: Pioli.

Torino-Milan, dove vederla in tv e streaming

Torino-Milan in diretta sarà trasmessa su Dazn, il servizio di streaming che nel triennio 2021-2024 detiene i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A.