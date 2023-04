Le dichiarazioni di del tecnico dei campani Paulo Sousa dopo Torino-Salernitana, sfida valida per la 30^ giornata di Serie A

Termina 1-1 la sfida al “Grande Torino” tra Torino e Salernitana. La sblocca Vilhena, la pareggia Sanabria. Il tecnico dei campani Paulo Sousa commenta così la prestazione dei suoi: “Dopo il gol abbiamo preso anche il palo ma la squadra ancora una volta non ha creduto di poterla vincere. Il Torino in tutti i reparti è più forte ma noi abbiamo fatto molto bene nei duelli. Dopo il gol la partita è cambiata. Noi siamo entrati benissimo in partita ma dopo il gol ci siamo abbassati, dopo le sostituzione è cambiata di nuovo la partita. E’ mancata un po’ di cattiveria sul piano agonista per vincere la partita. Alla fine però devo essere contento, eravamo fuori casa contro una squadra importante e abbiamo fatto un punto”.

La conferenza stampa di Sousa

“L’unico modo che vedo per difendere è quello di attaccare meglio, è questo ciò che la squadra deve percepire. E’ su questa mentalità che dobbiamo cambiare. Nei primi 15 minuti e dopo i cambi non siamo andati in difficoltà, nel resto della partita sì, è per questo che la squadra che deve lavorare sulla mentalità”.

“Quando parlo di calcio non sono mai banale, mai superficiale. Ho le mie opinioni, sono un allenatore di personalità e ho le mie opinioni. Nella vita cerco sempre di essere educato e di avere rispetto per gli altri, se ad Allegri ho mancato di rispetto chiedo scusa”.

“L’assenza di Coulibaly contro una squadra tecnica e fisica come il Torino si è sentita. In questi casi servono ricambia freschi a centrocampo. E’ stata una partita con tanti scontri diretti”.

“La salvezza è sempre più vicina, ci manca qualche punto che avremmo meritato ma per vincere e avere qualche punto dobbiamo crescere sugli aspetti che dicevo prima. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, dove giocheremo in casa. Ma anche oggi i nostri tifosi sono stati straordinari, sono orgogliosi di come sono rappresentati”.

“Gigi Simoni era un allenatore tatticamente importante, ti faceva difendere sempre bene e poi contrattaccare con i giocatori importanti che avevi. Come persona è meravigliosa, una persona che non puoi dimenticare. Un papà”.