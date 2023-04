Le dichiarazioni dell’attaccante del Toro Sanabria dopo Torino-Salernitana, sfida terminata 1-1 grazie al suo gol

Così l’autore del gol, Sanabria: “Credo che nel primo tempo sono stati bravi, nel secondo li abbiamo messi sotto. Hanno una difesa molto forte, si chiudono tutti dietro. Siamo dispiaciuti perchè era un’ccasione per portare a casa i tre punti. Bisogna lavorare di più in settimana”, ha spiegato a Dazn. Sulla differenza di rendimento in casa e in trasferta: “Difficoltà in casa? Non credo che la difficoltà dipenda da quello. Davanti abbiamo un avversario che gioca. Contro queste squadre qua che si chiudono dietro è difficile fare gol. Ho fatto il primo e non sono riuscito a fare il secondo”.

Sui fischi

“Sento la fiducia del mister anche quando non segno. Mi fa scendere in campo. Le ultime partite non le sto giocando come mi piacerebbe. Avrei voluto fare il secondo gol, peccato che non sia servito a portare a casa i tre punti. C’è poco da dire ai tifosi. Oggi c’era voglia di vincerla. Loro ci sostengono sempre”.