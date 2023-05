Spezia-Torino, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Penultima giornata di campionato: il Torino sarà in campo contro lo Spezia per provare a centrare la quarta vittoria esterna di fila. Di fronte invece una squadra che insegue la salvezza. Gara che ha tanto da dire per entrambe le formazioni perché la squadra di Juric col pareggio di domenica scorsa si è staccata dal Monza, al momento ottavo. Segui in diretta Spezia-Torino su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI SPEZIA-TORINO

Spezia-Torino: il prepartita

Ore 13.00 Due ore al fischio d’inizio di Spezia-Torino, la prima sfida di questo sabato pomeriggio di Serie A. Semplici ha recuperato quattro giocatori, Juric ne ha perso uno in più rispetto alle previsioni della vigilia, dato che oltre a Radonjic c’è l’assenza di Lazaro, non convocato. Intorno alle 13.30 i pullman arriveranno allo stadio di La Spezia, poi dopo la consueta ricognizione i giocatori torneranno in campo per iniziare il riscaldamento.

Spezia-Torino: dove vederla in tv e streaming

Spezia-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti delle partite del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024.

Spezia-Torino: formazioni ufficiali

Spezia (3-5-1-1): Dragowski; Wisnieswski, Ampadu, Nikolau; Amian, Esposito, Ekdal, Bourabia, Reca; Gyasi, Nzola. A disposizione: Zoet, Marchetti, Sala, Verde, Shomurodov, Krollis, Bastoni, Ferrer, Kovalenko, Caldara, Maldini, Agudelo, Cipot, Zurkowski. Allenatore: Semplici.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Zima, Karamoh, Pellegri, Vieira, Adopo, Seck, Djidji, Aina, Gineitis, Linetty. Allenatore: Juric.

Spezia-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 15