Sintesi e commento dei primi 45′ di Spezia-Torino: la sfida è per ora decisa dall’autorete di Wisniewski

Per la sfida allo Spezia, Juric cambia la sua classica difesa. Non c’è Djidji, Schuurs gioca al suo posto, con Buongiorno e Rodriguez a completare il terzetto. Le altre due novità rispetto alla gara contro la Fiorentina: la presenza di Vojvoda sulla fascia sinistra e di Miranchuk sulla trequarti. Gara da subito vivace, considerata la posta in palio. Ci prova Esposito al 6’ ma la sua conclusione finisce sopra la traversa, ci prova anche Schuurs a farsi vedere in avanti, chiude Ampadu. Ed è decisiva la deviazione del giocatore dello Spezia anche un minuto più tardi, quando Miranchuk prende la mira da fuori e colpisce la traversa. Sanabria manca la deviazione. Al 24’ il Torino passa in vantaggio: su azione di calcio d’angolo Singo la tocca ma trova la deviazione di Wisniewski. Episodio al 35’: Guida concede un calcio di rigore per una trattenuta di Buongiorno su Nzola (decisamente dubbia), il Var lo richiama per un precedente tocco col braccio di Gyasi. Rivedendo tutto al monitor, il direttore di gara toglie il rigore. Nei minuti finali un altro episodio, non di gioco: Juric richiama l’attenzione dell’arbitro per cori razzisti di tifosi alle spalle della panchina. Lo speaker fa pure l’annuncio, come da prassi in casi come questo: la gara riprende e dopo 4′ di recupero tutti negli spogliatoi col Toro in vantaggio.