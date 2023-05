Così il centrocampista Ricci dopo Spezia-Torino, sfida che ha visto i granata vincere 4-0 e tornare momentaneamente ottavi

Protagonista Ricci con una rete e una grande prestazione: “Una vittoria che abbiamo meritato, sono contento, siamo migliorati molto nell’ultimo passaggio, abbiamo sfruttato le occasioni. Ora ce l’andiamo a giocare nell’ultima partita e staremo a vedere”. Sulla sfida di oggi e sul periodo: “Ottavo posto? Noi ci abbiamo sempre creduto, il mister lo ha sempre detto di lottare, poi ci sono anche le altre squadre, vedremo come finirà, oggi c’p stata la prestazione e siamo contenti. La vittoria è per i tifosi che in casa vengono a vederci ma non facciamo risultato”. Poi sull maglia azzurra: “La Nazionale? Non ci penso, ora ho l’Europeo con l’Under 21 e anche lì ce la giocheremo”.