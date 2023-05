Il croato è protagonista con due assist, nel finale c’è gloria anche per Karamoh: le pagelle di Spezia-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6: dice no a Nikolau con una parata da tiro ravvicinato nella ripresa, si fa trovare pronto quando serve.

SCHUURS 6: ingaggia un duello niente male con Gyasi, che si gioca anche sul livello dei nervi e non solo sul piano fisico. Troppo spesso l’ex Torino riesce a spuntarla, motivo per cui Juric nella ripresa corre ai ripari. Però è vero che con lui in campo Gyasi non riesce ad essere decisivo (st 21′ DJIDJI 6: entra a freddo e non è irresistibile nell’occasione del gol annullato allo Spezia).

BUONGIORNO 6: severa la concessione del rigore (poi tolto dal Var) per una sua presunta trattenuta ai danni di Nzola. Qualche pericolo è costretto a correrlo soprattutto nel primo tempo, in una gara che gioca da centrale.

RODRIGUEZ 6: ripresa decisamente impegnativa (pure per l’intero reparto), ma ci mette anche la sua esperienza.

