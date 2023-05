Così il russo Miranchuk ha analizzato la partita tra Spezia e Torino: “Su questo campo è sempre difficile, abbiamo fatto una grande partita”

Così Miranchuk ha commentato il successo del Torino contro lo Spezia: “Su questo campo è sempre difficile, siamo venuti qui per vincere, abbiamo fatto una grande partita, la difesa lo ha fatto ma pure l’attacco, abbiamo fatto quattro gol, siamo felici”. Sui due tempi: “Nel primo tempo è stata una battaglia, tanti uno contro uno, c’era anche molto caldo, nel secondo tempo siamo stati molto lucidi negli ultimi metri”. Poi sull’Inter: “Sarà importante, dobbiamo fare il massimo e giocare al massimo, dobbiamo pensare di essere forti, dobbiamo giocare a calcio e vincere, come sempre”. Sulla sua stagione in granata: “Sono felice, quando posso giocare a calcio sono felice ovunque”.