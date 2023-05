Ivan Juric analizza la partita tra lo Spezia e il Torino: ecco le parole dell’allenatore dopo la bella vittoria

Così Juric dopo la bella vittoria a La Spezia, l’ennesima fuori casa: “Ora abbiamo la voglia di vincere l’ultima davanti al nostro pubblico, il resto dei risultati vediamo, ma già così va bene, l’ottavo posto sarebbe la ciliegina”, ha spiegato l’allenatore. Sulle 4 vittorie senza subire gol in trasferta, cosa che non accadeva dagli anni ’30: “I ragazzi sono bravi, stiamo crescendo, questa è la conseguenza di come affrontiamo le partite”. Sul futuro soprattutto dei giocatori che il Torino sta cercando di trattenere: “Vedremo, siamo concentrati sull’Inter“. Sugli insulti razzisti: “Si dice sempre che bisogna fregarsene, ma è spiacevole e credo non sia giusto. L’arbitro è stato bravo, poi tutto è diventato più tranquillo”.