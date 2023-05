Così Singo ha analizzato Spezia-Torino dopo la vittoria rotonda dei granata al Picco

Ha propiziato il vantaggio dei granata, Singo, ed è tra i giocatori che a fine gara ha analizzato proprio Spezia-Torino. “La partita era difficile ma l’abbiamo preparata bene, sapevamo sarebbe stata dura e siamo contenti della vittoria“. Un Toro che in trasferta rende meglio rispetto alle gare in casa: c’è un motivo? “Noi siamo molto concentrati e lavoriamo, dobbiamo continuare così”. Il cross e l’ultimo passaggio sono quelli su cui Juric vorrebbe vedere un miglioramento dell’esterno: “Mi dice sempre che devo andare sul fondo, so che devo lavorarci”, ha spiegato. Sulla prossima avversaria: “Sarà una partita molto difficile e dura, dobbiamo dare tutto per finire questo campionato bene”.