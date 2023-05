C’era anche Urbano Cairo tra gli spettatori del Picco ad assistere a Spezia-Torino: “E’ stata un’ottima prova di compattezza”

Non può che essere soddisfatto, Urbano Cairo, per quanto visto al Picco. Il suo Torino ha vinto con un netto 4-0 contro lo Spezia e si è regalato, almeno per una notte, l’ottavo posto in classifica (in attesa dei risultati di Monza e Bologna). “E’ stata una bella vittoria, ricca di gol, un’ottima prova di compattezza. Continuiamo ad andare avanti così, una partita alla volta. Ora godiamoci questi tre punti, poi penseremo alla partita contro l’Inter” è stato il commento di Cairo alla partita, prima di lasciare lo stadio dello Spezia.