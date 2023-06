Ecco dove vedere Torino-Inter in TV e streaming: il calcio d’inizio è in programma il 3 giugno alle ore 18.30

È tempo di ultima danza per il Torino di Juric. L’ultima all’appello è l’Inter di Inzaghi, sulla cresta dell’onda e con la testa già alla finale di Champions. I nerazzurri, con un posto in Champions matematico, non lasceranno però nulla al caso, cosa che cercheranno di fare anche i granata. L’ottavo posto per Sanabria e compagni potrebbe infatti essere importante non solo in caso di esclusione della Juve dalle Coppe. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX. Appuntamento domani, sabato 3 giugno, alle 18.30.