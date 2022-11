L’allenatore della Sampdoria chiarisce l’episodio del rosso subito: ecco perché è stato espulso contro il Torino

Un Dejan Stankovic amareggiato per il risultato che vuole subito chiarire il perché del cartellino rosso: “Un giocatore era per terra, Rincon, e non hanno buttato la palla fuori. Io sono entrato in campo, sì, è vero. Ce l’avevo con Radonjic, gli ho urlato in serbo di buttare fuori la palla. Non ho insultato l’arbitro come mi hanno detto, parlavo in serbo con Radonjic, correvo verso di lui e gli ho detto di buttare fuori il pallone. Dopo 30 secondi quell’episodio abbiamo preso il gol. Non pensavo di essere espulso perché non ce l’avevo con l’arbitro ma con Radonjic, non ho detto nulla all’arbitro. Non capivo perché ho preso il rosso, poi anche Juric mi ha abbracciato e mi ha detto di andare via”, ha spiegato l’allenatore della Sampdoria.

Stankovic: “Sabato per noi sarà la partita della vita”

Sulla prossima partita: “Mi dispiace se mi daranno la squalifica, sarebbe ingiusto squalificarmi. Tre giorni prima ho perso la partita per un episodio simile ed ero arrabbiato per quello ma non ce l’avevo con l’arbitro, non gli ho detto nulla. Domenica sarà la partita della vita per noi, l’ho detto anche ai ragazzi. Se dicendo così metto troppa pressione? No, tutti viviamo con delle pressioni. Se non vogliamo le pressioni dobbiamo cambiare mestiere. Io sono da un mese alla Samp e ora voglio vincere anche una partita in casa”.