Stroppa: "Il Torino non ha solo Belotti. Serve attenzione" - Toro.it

Le parole di Giovanni Stroppa alla vigilia di Torino-Crotone, 7^ giornata di Serie A 2020/2021: la conferenza stampa dell’allenatore

L’allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. “La squadra sta bene, ci siamo allenati bene”, ha esordito il tecnico dei pitagorici. “Sono consapevole che stiamo facendo delle prestazioni importanti. Bisogna avere più cattiveria e attenzione nel fare le cose, non dobbiamo farci rubare la merenda”. Sul Toro: “Dobbiamo fare una partita con equilibrio, cercando di non farci fregare nei duelli. Purtroppo alcuni episodi li abbiamo portati a favore degli avversari. Dobbiamo migliorare in fase realizzativa e sicuramente abbiamo preso troppi gol. Ma siamo in buona compagnia”.

Stroppa parla poi di Belotti: “Non occorre una marcatura particolare, basta lavorare nel modo giusto. Il Torino non è solo Belotti, ha dei giocatori di qualità, bisogna solo prestare attenzione”.

“Lavoriamo sempre per fare dei punti, purtroppo fin qui non siamo riusciti a portare a casa quanto la squadra avrebbe meritato”, ha concluso l’allenatore degli Squali.