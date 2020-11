Giampaolo: "Partita della svolta? No, siamo ancora sotto a un treno" - Toro.it

Le parole di Marco Giampaolo dopo la prima vittoria del Torino in campionato contro il Genoa, sfida di recupero della terza giornata

Al termine di Genoa-Torino, Marco Giampaolo ha così commentato la vittoria ottenuta per 2-1 dalla sua squadra: “Io dico ai miei giocatori le cose come stanno, con loro ho un rapporto fiduciario, schietto e diretto. Non è facile avere un certo tipo di atteggiamento quando nelle ultime tre partite quando lasci per strada punti come abbiamo fatto. E’ un colpo psicologico che la squadra subisce. Oggi abbiamo giocato con fede, questo vuol dire che qualcosa di credibile, di serio e di diretto nel nostro rapporto c’è, altrimenti la squadra si abbandona e ti abbandona. I gruppi si costruiscono anche attraverso le sofferenze”.

Giampaolo: “Se non hai carattere la squadra ti abbandona”

Sulla partita: “Partita della svolta? No, siamo ancora sotto a un treno. Bisogna costruirsi la credibilità una partita alla volta. Quando vivi nell’incertezza è difficile venire fuori. Se non hai carattere, fede, il rischio è che la squadra ti abbandoni. Dopo la partita con la Lazio ho detto parole vere ma io non li ho mai abbandonati. Possono dirmi tutti ma non che ho un rapporto falso con loro, questo nel medio-lungo periodo ti premia”.

Giampaolo ha poi parlato di Lukic: “Lukic è un gran giocatore, molto forte, può far tutto. Quello del trequartista credo sia il suo ruolo naturale, è un giocatore straordinario”.

Infine, il tecnico granata ha parlato di Nkoulou: “Nkoulou secondo me è un gran giocatore, io qualche giorno fa ho parlato ai miei tre difensori e ho detto loro che sono tre grandi giocatori ma che uno deve stare fuori in ogni partita, magari a giro. Ma io ho la piena fiducia in tutti e tre, tant’è che nelle ultime partite li ho anche messi tutti e tre insieme snaturando il mio modo di giocare”.