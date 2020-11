Belotti: "Questo deve essere un punto di partenza, prima ci è mancato il carattere" - Toro.it

Andrea Belotti al termine di Genoa-Torino 1-2: “Finalmente abbiamo vinto, oggi abbiamo reagito bene da gruppo”

Al termine di Genoa-Torino 1-2, Andrea Belotti ha così commentato la vittoria della formazione granata ai microfoni di Sky: “E’ stata una bella serata sotto tutti i punti di vista, io sono riuscito a recuperare in due giorni dopo che ero uscito per infortunio domenica. Oggi è stata una battaglia, una partita dura in cui entrambe le squadre hanno giocato e visto aperto. Finalmente abbiamo vinto ma questo deve essere un punto di partenza, la squadra è in continua crescita ma dobbiamo dimostrarlo di partita in partita. Ci prendiamo questa vittoria e adesso andiamo avanti”.

Belotti: “Dopo le ultime due partite ci siamo guardati in faccia”

Belotti è poi tornato sulle ultime due partite giocate dal Torino, quelle contro Sassuolo e Lazio: “Nelle due partite precedenti si era visto un netto miglioramento sul piano del gioco, quello che ci era mancato era il carattere, l’anima. In tutte e due le partite ci siamo fatto rimontare ed era inammissibile che avessimo portato a casa solamente un punto. Ci siamo guardati in faccia e oggi da gruppo abbiamo reagite bene”.

Sugli attaccanti: “I movimenti di noi attaccanti? Diciamo che giochiamo con il 4-3-1-2 e non diamo troppi punti di riferimento. Quando si gioca bene a calcio ci si diverte, sapevamo che il lavoro del mister era lungo e ora questo lavoro si vede. Dobbiamo sempre migliorarci”.