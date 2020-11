Le pagelle di Genoa-Torino: Belotti è un esempio, Lukic non si ferma più - Toro.it

Belotti gioca nonostante il piccolo infortunio, Lukic segna ancora. Da Gojak buoni segnali, Verdi invece non brilla: le pagelle di Genoa-Torino, Serie A 2020/2021

SIRIGU 6: la sua voce è un ronzio costante nelle orecchie dei compagni. Il 39 vuole mostrarsi leader, dopo qualche indecisione nelle ultime uscite. A Marassi non viene impegnato se non per l’ordinaria amministrazione. Subisce un gol nel finale, ma nulla può sul tiro potente di Scamacca.

SINGO 6,5: parte con la testa e le gambe protese più a difendere che ad offendere. E non sbaglia mai (una girata di Rovella sarebbe finita in porta, senza di lui). Prende confidenza con il passare dei minuti. A inizio ripresa strappa come un trattore: per fermarlo, Pellegrini rischia di strappargli la maglietta. Ormai è una conferma. (Dal 29′ st. VOJVODA 5,5: entra in una fase della partita in cui era necessario contenere le avanzate del Genoa. Perde più di un duello con Parigini).

BREMER 6: passa qualche minuto di tensione, nel momento in cui Valeri corre al monitor per rivedere un suo intervento su Lerager. Non c’è nulla, e il 3 si tranquillizza. E’ attento, quando il pallone scorre dalle sue parti. E lo gestisce con coscienza.

LYANCO 6,5: l’unico pericolo lo corre nel finale di partita, quando con un retropassaggio per poco non regala a Scamacca, in anticipo, il gol dell’1-2. Per il resto, il 4 vive una serata tranquilla. Respinge un paio di conclusioni del Grifone, controlla il 9 avversario e amministra la costruzione senza strafare.

MURRU 6,5: parte titolare, a sorpresa, e al decimo mette lo zampino sul gol di Lukic con un bel lancio lungo linea capace di mettere in difficoltà Goldaniga. Un minuto dopo salva sulla linea una girata di Scamacca. Poi imbecca Belotti nell’azione dello 0-2. Insomma, il 29 ha finalmente mostrato il lato migliore di sé. Un buon punto di partenza. (Dall’8′ st. RODRIGUEZ 5: è troppo stretto nell’azione che porta Scamacca a segnare l’1-2).

