Maran: "Se sull'1-0 ci avessero dato quel rigore che c'era..." - Toro.it

Rolando Maran al termine di Genoa-Torino: “E’ un peccato che il gol sia arrivato così tardi, avremmo anche potuto pareggiare”

Ai microfoni di Sky, il tecnico del Genoa, Rolando Maran, ha così commentato la partita persa per 2-1 contro il Torino: “Nel derby eravamo riusciti ad essere più fluidi, ma se analizziamo gli episodi abbiamo tirato in porta più di domenica. Purtroppo abbiamo preso gol malamente, e questo ha complicato la partita. Noi eravamo alla quarta partita in undici giorni, e nel derby avevamo speso molto. Si sono create difficoltà oggettive, ma la squadra comunque ha costruito. Poi se sull’1-0 viene dato rigore su Lerager, come mi sembrava giusto dovesse essere… Dopo il secondo gol è diventato tutto più difficile, anche perché eravamo più stanchi”.

Maran: “Sfortunati negli episodi”

Ancora sulla partita: “È un peccato che il suo gol sia arrivato così tardi. Non abbiamo mai rinunciato, avremmo potuto pareggiare. Probabilmente l’iniezione di fiducia di un gol ci avrebbe dato qualche energia in più. I ragazzi come al solito hanno messo tutto in campo. Siamo stati meno lucidi nella ripresa, se negli episodi fossimo stati più fortunati avremmo portato a casa un risultato positivo”.

Sulla prestazione dei singoli: “Abbiamo cambiato molto nelle ultime settimane per aumentare la pericolosità davanti. Poi dobbiamo recuperare la forma di alcuni giocatori: Pjaca, Destro e altri giocatori come Lerager e Zajc sono rimasti a casa quindici giorni, a letto. Al di là del lavoro che possiamo fare, si tratta della condizione di questi ragazzi. Ma li vedo spingere fino alla fine, e tutto questo aiuterà, insieme al modo di stare in campo, che stiamo cercando di migliorare”.